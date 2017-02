Nieuwe slogan Washington Post laat zien: media activistischer vanwege Trump

New York Times

Het gotische lettertype waarmee de titel van de krant wordt geschreven, gecombineerd met de duistere slogan eronder, doet veel twitteraars denken aan gothic, een subcultuur die wordt gekenmerkt door zwarte kleding en death rock-muziek. 'De volgende stap voor The Washington Post: meerdere piercings en eyeliner', twittert ene David Hines.



Ook The New York Times, de andere krant waarmee Trump in een aanhoudende strijd verkeert, slaat een serieuze toon aan, zij het minder alarmerend dan The Washington Post. 'Waarheid. Het is moeilijk te achterhalen. Maar het is makkelijker met 1000+ zoekende journalisten', vermeldt de nieuwe reclamecampagne. Op de voorpagina van The New York Times prijkt overigens al sinds 1896 'All the news that's fit to print'.