Nieuwe eigenaar TMG wil af van GeenStijl: 'Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn'

Oproep vrouwen Ruim honderd vrouwen uit de media keerden zich in een opiniestuk tegen de online-intimidatie door Geenstijl en de reaguurders op die site. Lees hier het opiniestuk waarin zij bedrijven opriepen niet meer te adverteren op GeenStijl.

Geenstijl en de aanverwante site Dumpert raakten de afgelopen maanden in opspraak omdat er onder meer sprake zou zijn van seksisme.



Hierop riepen vrouwelijke journalisten en opiniemakers bedrijven op niet meer te adverteren op de websites. Mediahuis is sinds donderdag officieel eigenaar van TMG, na een lange overnamestrijd met John de Mols Talpa.



Bestuursvoorzitter Ysebaert: 'Mijn persoonlijke visie is dat Mediahuis allicht niet de groep is waar GeenStijl zich verder zal ontwikkelen. Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn (over verkrachting van een journaliste, red.). Maar dat is niet aan mij: het nieuwe bestuur van TMG moet beslissen wat het verder met GeenStijl gaat doen.'



GeenStijl past volgens Ysebaert niet goed bij andere activiteiten en de toekomstvisie van Mediahuis, dat onder meer eigenaar is van de kranten NRC Handelsblad en De Standaard. De Belg zegt de omstreden teksten op GeenStijl te veroordelen. 'We willen ons concentreren op professionele journalistiek en daar hoort een bepaalde ethiek bij. We zijn geen moraalridders, maar er zijn grenzen.'