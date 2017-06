Nederlanders gebruiken veel nieuwsmedia, goed nieuws, toch?

Wrange ironie: zelden zie je de wankele gang van een nieuwsfeit door de media zo fraai geïllustreerd als uitgerekend met een rapport over mediagebruik. Even uitleggen. Donderdag publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een rapport (pardon: 'verdiepende studie') over 'Nederlanders en het gebruik van nieuwsmedia via oude en nieuwe kanalen'. Het SCP had bijna drieduizend Nederlanders dagboeken laten bijhouden over hun mediagedrag. In 2015 was dat, voor de verdieping en de studie hadden de onderzoekers anderhalf jaar nodig.