Nachtburgemeester wil Zomergasten met Van der Laan op groot scherm uitzenden in Amsterdam

Van der Laan lijkt dat ook te beseffen, zo blijkt uit het filmpje waarin hij zijn deelname bevestigt: 'Het is een aanleiding om terug te kijken op alles wat er in mijn leven is gepasseerd en op de beelden die me daarbij zijn bijgebleven', aldus Van der Laan.



Sinds het publiekelijk bekendmaken van zijn ziekte kreeg de populaire Van der Laan veel steunbetuigingen van Amsterdammers, van wie hij sinds 2010 de burgervader is. De Nachtburgemeester van Amsterdam organiseert een evenement om samen met andere Amsterdammers op een groot scherm naar Zomergasten te kijken. 'Dit evenement is een ode aan onze burgemeester, die veel voor het nachtleven heeft betekend', schrijft de Nachtburgemeester op Facebook. Bijna tweeduizend personen hebben interesse getoond in dit evenement. Eerder werd een video met beloften van Amsterdammers aan Van der Laan al massaal gedeeld.



Begin dit jaar maakte de burgemeester in een open brief aan alle inwoners van de hoofdstad bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en dat de diagnose 'weinig aanleiding geeft tot optimisme'. Van der Laan - die eerder PvdA-minister voor Wonen, Wijken en Integratie en gemeenteraadslid in Amsterdam was, werkt nog altijd door, maar op een lager pitje. Wel was hij onder meer aanwezig bij de Dodenherdenking. Zijn speech waarin hij onder meer iedereen opriep zijn zegeningen te tellen en 'daaruit de hoop en het zelfvertrouwen te putten om voort te gaan op de weg van vrede', werd op 4 mei beloond met een hartelijk applaus.