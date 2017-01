Miljard meer in seriebudget Netflix dankzij snelle stijging ledental

Grotere plannen

Netflix stopte in 2016 met het afnemen van een aantal grote distributeurs. Dit was omdat de dienst wilde investeren in origineel materiaal in plaats van bestaande series te kopen. Netflix maakte in 2016 onder andere The Crown, Stranger Things, Luke Cage en de remake van The Gilmore Girls. Die series werden met gejuich ontvangen.



Het bedrijf liet bij de presentatie van de jaarcijfers weten dat het 600 uur aan origineel materiaal produceerde en zei daar dit jaar meer dan 1000 uur van te willen maken. Het heeft daar 6 miljard dollar aan budget voor, een miljard meer dan vorig jaar.



Na het nieuws van de toename van het ledenaantal steeg Netflix' aandeel met zo'n 9 procent. In totaal hebben ze nu 93,8 miljoen abonnees.