Met deze app kan Stijn (13) niet meer Whatsappen op zijn fiets

'Let op, dit is de gevaarlijkste bocht van de hele route', waarschuwt Stijn Buitink (13) vanaf zijn fiets op weg naar school. Slechts een paar meter is het naar de andere kant van de weg, waar het veilige fietspad in het dorpje Hall richting zijn school in Dieren begint. Toch is het oppassen. Bomen blokkeren het zicht in de bocht op rechts, waardoor fietsers en automobilisten in beide richtingen niet zien wat zich pakweg 10 meter verderop afspeelt.