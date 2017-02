Martin Gaus corrigeert Pechtold en seksfilmpje Patricia Paay uitgelekt

Seksfilmpje

Er schijnt een seksfilmpje van Patricia Paay te circuleren en heel of half Hilversum heeft de beelden gezien. Niet niks, als we de roddelpers mogen geloven.



Winston Gerschtanowitz en John van den Heuvel hadden in RTL Boulevard twee items nodig om de ernst van de zaak te duiden. Conclusie: 'Een stoute avond.'



'Shocking, dat iemand van mijn leeftijd daartoe in staat is', zei Johan Derksen in een filmpje dat eigenlijk over voetbal ging met de titel 'Dit kan echt niet'. Wilfred Genee kende niemand in Hilversum die het niet gezien had.