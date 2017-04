Marianne Verhoeven van HP/De Tijd wordt nieuwe hoofdredacteur Opzij

De Bel was blij dat het gelukt was om een nieuwe uitgever te vinden, maar vertrekt toch. Ze uitte al in een eerder interview met De Volkskrant haar twijfels over de toekomst voor een papieren Opzij: 'Eerlijk gezegd denk ik dat papier niet heel lang houdbaar is. Mensen lezen gewoon steeds minder tijdschriften. Onze journalistieke verhalen zijn heel relevant, maar je zal die op een andere manier moeten verkopen, online en via kanalen als Blendle. Dan kun je minder vaak op papier verschijnen, bijvoorbeeld een keer per kwartaal.'



Nieuwe hoofdredacteur Marianne Verhoeven is sinds 2014 uitgever van HP/deTijd en initiatiefnemer van diens spin-off ZUS. Ze volgde destijds Hans van Brussel op, haar echtgenoot en vanaf 1 mei uitgever van Opzij. Vanaf haar aankomend vertrek op 17 juni zal HP/De tijd uitgegeven worden door Uitgeverij Cascade, een Belgische dochteronderneming van Audax. Verhoeven is ervan overtuigd dat HP/De Tijd bij uitgeverij Cascade in België in goede handen is. 'Ze maken daar mooie bladen. Ik heb een mooie tijd gehad, de afgelopen jaren, bij HP/De Tijd.' Verhoeven vindt het hoofdredacteurschap van Opzij meer passen bij haar ambities, zegt ze tegen Villamedia.