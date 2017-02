Luister ook naar de podcasts van de Volkskrant

'Maar het is zo lastig om zo'n ding te installeren', mag geen argument zijn om uw leven niet te verrijken met al het moois dat er in de podcastwereld te ontdekken is. Zoals in bovenstaande video te zien is, kunt u zich abonneren op Soundcloud, dan krijgt u daar alle nieuwe podcasts van de Volkskrant.



Apple heeft in de appstore een app met de weinig verrassende naam 'Podcast' die u gratis kunt downloaden. Vervolgens kunt u in deze app via de zoekfunctie opzoek naar 'de Volkskrant' en u gratis abonneren of losse afleveringen downloaden. Op Android-telefoons en tablets werkt het op een soortgelijke wijze. In de Play store kunt u bijvoorbeeld de gratis app 'Antenna Pod' (of beter de betaalde app 'Pocket Cast') downloaden u abonneren op 'de Volkskrant'.



Als uw telefoon wifi-verbinding heeft, haalt-ie de nieuwe afleveringen vanzelf binnen.