Lucratieve deelhandel groepstickets op Facebook noopt NS tot ingrijpen

'You can trust me, I am reliable. See how many likes my FB-page has, and see how many positive reviews.' Met dat soort beloftes probeert een handelaar onder de schuilnaam 'Henk van Beek' op tientallen Facebookgroepen reizigers over te halen om met hem in zee te gaan. Zijn groepen hebben namen als 'Jilz.nl 14 march' (780 leden) en 'I offer to buy groepsretour tickets for you' (460 likes).



Hoe het werkt: reizigers betalen Henk 8 à 10 euro, waarop de Facebookbeheerder groepjes met dezelfde eindbestemming samenstelt, het papierwerk invult en iedereen zijn afzonderlijke tickets stuurt. Op de dag van de treinreis kunnen alle groepsleden op hun eigen stations én tijden in- en uitstappen, zonder andere deelnemers ooit te hebben gesproken.



Zonder Henk kost een groepsticket mensen maar 7 euro, een paar euro minder dus, maar mét Henk hoeft niemand van het groepje geld in te zamelen en formulieren van de NS in te vullen. Voor Henk is dat geen probleem, want hij verdient eraan. Gemakkelijk honderden euro's per dag, schrijft dagblad Trouw, dat een van de handelaren anoniem sprak.