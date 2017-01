Kom d'r maar in, meneer Nietzsche

Het sneue 'alternatieve feitje' dat dit by far de best bezochte inauguratie van een Amerikaanse president was, is de kwestie niet. Het gaat niet om de raketinslag van Trumps beschuldiging aan de media (één zender in het bijzonder) dat ze liegen, maar om de paddestoelwolk die over de hele mediawereld neerdaalde. Tot in Hilversum toe.



Daar was Radio 1 een hele ochtend van slag. Vanwege het serieuze dreigingsniveau werden dinsdag het dagelijkse Mediaforum en het inbelprogramma Stand.nl (spreek uit: Standpunt NL) samengevoegd voor een uur reflectie.