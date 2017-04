Jeugdjournaal vernieuwt format: dubbel zo lang en ook in het weekend te zien

We zijn internationaal gezien de eerste die zoveel tijd krijgt Ronald Bartlema, chef bij het Jeugdjournaal

Het nieuwe format wordt niet simpelweg een verdubbeling. 'We zullen lange en korte nieuwsitems combineren, een tweede scherm inschakelen of live gaan met een correspondent op locatie. Er komen ook meer human interest-achtige verhalen die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Denk aan het portret van een meisje uit Syrië dat in Nederland is komen wonen of we volgen een dag in het leven van de winnaar van The Voice Kids.'



Het Nederlandse Jeugdjournaal bestaat al sinds 1981, destijds had alleen de BBC zo'n soort programma. 'We zijn internationaal gezien de eerste die zoveel tijd krijgt', zegt Bartlema. 'Omdat er geschoven wordt met programma's binnen de NPO, kunnen we voortaan een kwartier later beginnen: om 7 uur. Hierdoor komen we niet meer in de knoop met de Ster en is er ruimte voor meer zendtijd.'