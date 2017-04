Janine Abbring wordt nieuwe presentator Zomergasten

Wie is de Mol?

Abbring werkte eerder voor het Groninger Dagblad, RTV Noord en De Wereld Draait Door, waar zij items maakte als Jakhals. Tussen 2011 en 2015 presenteerde zij samen met Menno Bentveld op radio en televisie het programma Vroege Vogels. Drie jaar geleden besloot ze comedian Arjen Lubach te helpen bij het maken van Zondag met Lubach. Eerst als freelancer en later als fulltime-eindredacteur.



Abbing en Lubach kennen elkaar uit Groningen, waar ze samen in 2001 een Top 40-hit scoorden met een parodie op het nummer Stan van Eminem en Dido. Als Tido (Abbing) en Slimme Schemer (Lubach) zongen ze het lied Jelle, over een suïcidale fan van De Kast-zanger Syb van der Ploeg. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als grap rond het Noorderslagfestival. In 2013 trad het duo voor 3FM Serious Request nog een keer op in het Glazen Huis.



Grote bekendheid bij het grote publiek kreeg Abbring vooral door haar ongelukkige deelname aan het programma Wie is de Mol? in 2012. Na een sprong van een 11 meter hoge rots in Zuid-Afrika verbrijzelde Abbring haar ruggenwervel.