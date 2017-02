Is Snapchat nieuwe Facebook of toch meer Twitter?

Als Snap inderdaad zo veel geld binnenhaalt, betekent het dat de totale waarde van het bedrijf op 20 tot 25 miljard dollar wordt geschat. Dat maakt het de grootste tech-beursgang sinds Alibaba in 2014. CEO en medeoprichter Evan Spiegel (26) van Snap zal nog vaak met plezier hebben teruggedacht naar dat moment in 2014, toen Facebook 3 miljard bood voor zijn bedrijf. Dat was drie keer zoveel als Facebook een paar jaar eerder voor Instagram neerlegde. Geen gek bod dus. Maar wat deed Spiegel? Hij hield het hoofd koel en wees het bod af. De komende beursgang lijkt hem gelijk te geven. Spiegel zelf wordt, evenals hoogste technische baas en medeoprichter Bobby Murphy, in ieder geval in één klap multimiljardair, op papier dan.



Er is genoeg om enthousiast over te worden. De app Snapchat is mateloos populair onder jongeren. Begonnen in 2011, zijn er inmiddels op dagelijkse basis 158 miljoen gebruikers. De groei zit er goed in, maar het bedrijf zelf benadrukt liever dat zijn jonge gebruikers er heel veel tijd doorbrengen. Het zelfde geldt overigens voor Instagram. Beide platformen zijn veel meer beeldgericht dan Facebook en vooral Twitter. Niet voor niets afficheert Snap zich als een videoplatform. Want daar houden jongeren van.