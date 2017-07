Inval bij Oekraïens bedrijf dat vermoedelijk middelpunt was van wereldwijde cyberaanval

De internationale luchthaven van Kiev heeft nog steeds last van de aanval

Tal van bedrijven kampen nog steeds met de naweeën van de chaos die het NotPetya-virus in hun computersystemen veroorzaakte. De Oekraïense belastingdienst heeft alle bedrijven een maand uitstel gegeven voor het doen van hun belastingopgave. Het Russische oliebedrijf Rosneft, dat ook slachtoffer werd van het virus, had zes dagen nodig om zijn computersystemen weer enigszins op orde te krijgen. De internationale luchthaven van Kiev heeft nog steeds last van de aanval, die het vliegverkeer dagenlang stil legde.



De eigenaars van Intellect Service, het bedrijf dat M.E.Docs uitbaat, ontkenden eerder deze week dat hun software de bron van alle ellende was. Volgens Olesja en Sergej Linnik is er geen enkel bewijs dat hun boekhoudsoftware besmet was met het virus. Dat verspreidde zich volgens beveiligingsbedrijven via het ingebouwde systeem waarmee klanten documenten kunnen uitwisselen. Maar volgens de Linniks was er niets aan de hand en heeft het bedrijf de update 'honderd keer' gecontroleerd, zonder iets verdachts te vinden.