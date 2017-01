Hoge toon van het debat verdrukt de inhoud

O gaan we het weer over de toon hebben? Je kunt erop wachten, zeker als het over een gevoelig onderwerp - lees: immigratie, islam - gaat, vroeg of laat begint iemand over de toon. En dan kun je weer wachten op het antwoord: zeur niet over de toon.



Dit keer is het De Telegraaf die met dat argument kritiek probeert te smoren.