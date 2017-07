Hoe zit het met Marcouch, bellen met Klaas-Jan en de zomerstop

Trouwring

Afgelopen zondag vergat ik mijn trouwdag, precies zoals de juwelier had voorspeld die me destijds de trouwring verkocht en pleitte voor inscriptie van de datum aan de binnenkant. Gelukkig was mijn vrouw hem ook vergeten. Wat je dierbaar is, zie je soms over het hoofd, luidt het cliché uit de relatierubriek, en dat geldt ook voor de krant. Ik schrijf in deze rubriek bijvoorbeeld zelden over onze pagina-2 columnisten, terwijl dat zo ongeveer de belangrijkste gezichten van de Volkskrant zijn en mijn leven zes dagen per week begint met het lezen van hun stukje. Net als het in een relatie helpt om af en toe van elkaar verwijderd te zijn, is de zomerstop een goed moment om weer te beseffen wat een scherpte, humor, wijsheid en fijne schrijfstijl Bert Wagendorp en Sheila Sitalsing elke dag in die column leggen. Al hebben wij wel fijne vervangers voor hen klaarstaan. Enfin, dat zult u lezen.



Ook een andere vaste waarde, Volkskrant Magazine, neemt vandaag voor zes weken afscheid. Met een knal, want het Summer of Love-nummer is heel fijn geworden. Zo kwam ik tot het inzicht dat het sixtiesgevoel echt een kwestie van generaties is. Volgens veteraan en psychonaut Gerben Hellinga kun je het niet begrijpen zonder de benauwdheid van de jaren vijftig te hebben ondervonden. Thomas van Luijn beschrijft in zijn column perfect hoe het hippiegevoel alweer was verworden tot iets belegens en zelfs storends voor mijn generatie, puber rond 1980. Waarschijnlijk omdat we zelf - juist door die sixties - in totale vrijheid waren opgegroeid. Interessant hoe zoiets loopt.