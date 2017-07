Hoe lelijk en dom is het korte pittige kapsel?

Kort haar is veel werk. Die conclusie hield ik over aan mijn 14de levensjaar en een rampzalige flirt met het Natalie Imbruglia-kapsel. Elke ochtend was ik een half uur bezig de piekjes de juiste kant op te boetseren. Elke week stond ik weer bij Het Kruidvat om een nieuwe pot wax/gel/out-of-bed-klei te kopen. Met het afscheid van het lange haar was mijn gezicht bovendien niet op magische wijze tot dat van de knappe Australische zangeres getransformeerd, ook heel tragisch.



Ik ben dus de eerste om me te verbazen over het feit dat veel vrouwen op een gegeven moment in de kappersstoel plaatsnemen en zeggen: 'Doe maar lekker kort, dat is praktisch.