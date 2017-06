Hoe Kohl verdwaalde, kantinehumor en concerten ter redactie

Menselijke fouten

Afgelopen zaterdag kondigden we het grote postuum van Helmut Kohl aan op de voorpagina, maar lezers van de papieren krant troffen het niet aan. In de digitale versie van de krant stond het stuk wel. Ik had het verhaal net gelezen op mijn tablet toen het bericht kwam dat hij ontbrak in de papieren krant. Verdomme! Maandag plaatsten we het postuum alsnog, en in het excuusstukje vermeldden we dat we na het nieuws over Kohl hadden besloten een eerder gepland verhaal in het katern Zaterdag te vervangen door het postuum, maar dat deze wijziging 'door een fout' nooit bij de drukkerij was aangekomen. Goed dat de nieuwschef zich hier niet verschool achter het begrip 'technische fout'. Want de 'technische fouten' die wij melden zijn doorgaans menselijke fouten. Of, zoals de vormgever van het postuum tegen me zei: 'Hier staat de technische fout.' Maar het redactiesysteem speelde wel een rol: dat vraagt in zulke weinig voorkomende gevallen om een onlogische handeling, de vormgever vergat het. De avondchef vergat ook iets: hij belt bij gewijzigde pagina's doorgaans de drukkerij, maar dit stuk stond in een katern waar hij normaliter geen bemoeienis mee heeft. Zo verdwaalde de vader van de Duitse eenheid in het systeem.