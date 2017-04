Hoe een verzoek om gratis kipnuggets een van de populairste tweets ooit werd

Oscar-selfie

Daarmee is Wilkerson nog lang niet bij de benodigde 18 miljoen retweets voor zijn gratis kipnuggets, maar heeft hij wel het meest gedeelde Twitterbericht van dit jaar. Sterker nog: slechts twee tweets werden in het verleden vaker gedeeld. Absolute recordhouder is nog altijd de Oscarselfie uit 2014 van presentatrice Ellen DeGeneres met een hele stoet aan Hollywoodsterren. Ruim 3,3 miljoen keer werd die post gedeeld. Dan volgt Louis Tomlinsons bromancetweet aan One Direction-makker Harry Styles. Bijna 2,5 miljoen mensen hebben dat bericht sinds 2011 geretweet. Dat aantal heeft Wilkerson in het huidige tempo waarin zijn tweet wordt gedeeld binnenkort gepasseerd.



Vooral nu ook Wendy's geregeld aandacht schenkt aan de kipnuggetsactie van de tiener. Her en der wordt dan ook al gesuggereerd dat het hele kipnuggetsverhaal ook zomaar een slimme marketingstunt van de Amerikaanse fastfoodketen zou kunnen zijn. Immers, DeGeneres' selfie bleek achteraf ook niet zo spontaan. Samsung had van tevoren bij de sponsordeal van de Oscaruitreiking afgesproken dat DeGeneres een smartphone van het Koreaanse bedrijf in beeld zou laten zien.