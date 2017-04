Het verhaal van De Telegraaf over Rachel Hazes: ten onrechte en onjuist

Ik erger me zelf ook rot aan mensen die aan tafel zitten als ze helemaal geen expert zijn Jelle Brandt Corstius Jelle Brandt Corstius bood zijn excuses aan. © ANP

Brandt Corstius, die was 'platgebeld' door de landelijke media, had specifiek de regiokrant uitgekozen om zijn excuses aan te bieden - een sympathieke keuze. 'Als er een dag na het overlijden van mijn vader zo over hem was gepraat', zei hij, 'zou ik ook verdrietig zijn geweest.'



Voortaan komt hij niet meer praten over onderwerpen waar hij weinig van weet. 'Ik erger me zelf ook rot aan mensen die aan tafel zitten als ze helemaal geen expert zijn.'



Geen geklets over het betreuren van de ontstane commotie of andere kromme redeneringen. Nee, oprechte excuses.



Lichtjaren verder, in een melkweg ver, ver weg keek een man met een baard zonder snor tevreden toe.



Haro Kraak