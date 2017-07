Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Morgen in de krant

Mosul is gevallen, maar waar is Abu Bakr Al-Baghdadi nou?

Niemand gelooft dat de leider van Islamitische Staat in de rokende puinhopen van Mosul wordt gevonden: de geheimzinnige Abu Bakr al Baghdadi is al drie jaar niet meer gezien. (+)



De perfecte Telegraafkop in zes lessen

Geen krant die zo verzot is op woordspelingen en beeldspraak als De Telegraaf. Hun gebruik van koppen weerspiegelt het dna van de krant. Een cursus koppensnellen in zes lessen. (+)



Later woont en werkt u op een enorm drijvend eiland

Wonen en werken we in de toekomst op enorme drijvende eilanden? Volgens Maritiem onderzoeker Olaf Waals, is dat helemaal niet zo'n gek idee. (+)