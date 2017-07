Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Knutselen, zwoegen en dromen van eigen spel in de genadeloze bordspelwereld

Wereldwijd zijn er meer dan 22 miljoen exemplaren verkocht van het in 1994 bedachte Kolonisten van Catan. Waarom heeft het spel nog geen opvolger? Waarom is het zo moeilijk een nieuwe klassieker te ontwerpen? Een inkijkje in de genadeloze bordspelwereld.



Waarom verschillende soorten zweet anders ruiken

Zweet is niets anders dan water en zouten. Daarom stinkt vers zweet niet, zeggen deskundigen. De onaangename geur die niettemin geregeld ontstaat is het gevolg van een wisselwerking van dit zoute vocht met bacteriën op de huid van de zweter. Maar ruikt angstzweet anders dan inspanningzweet? (+)



Trouwdag is dus echt de mooiste dag van mijn leven

Aaf Brandt Corstius is vrijdag getrouwd en dat was toevallig ook de mooiste dag van haar leven. 'Trouwen is, als ik nog een vergelijking mag maken, ook zoiets als bevallen. Iedereen vraagt je achteraf hoe het was omdat ze ook wel aanvoelen dat het nogal veel voor je betekende, maar eigenlijk ben je zelf de enige die dat verhaal ongelofelijk boeiend en levensveranderend vindt.' (+)