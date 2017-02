Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Geen romantiek of kink in Fifty Shades Darker



Geen romantiek of kink, wat vooral opvalt in Fifty Shades Darker is hoe fout die relatie eigenlijk is. Als een meisje 'nee' zegt, vindt ze 'ja' eigenlijk ook best prima, is de teneur van de film. (+)



Column Sylvia Witteman: Je zou maar zonder afdruiprek zitten aan rand van een gletsjer



Omdat ik veters nodig had voor mijn wandelschoenen liep ik de 'buitensport'-winkel binnen. Ik kom er graag. Al zal men mij zelden betrappen op kamperen, bergklimmen of andere varianten van afzien, ik ben dol op de bijbehorende parafernalia; zaklampjes op zonne-energie, pannetjes die in elkaar passen, zakmessen met 32 functies, waaronder een visontschubber, een ijzerzaag en een tandenstoker (na één dag al kwijt), en de zogeheten 'spork', een soort culinaire minotaurus, aan één kant lepel, aan de andere kant vork. (+)