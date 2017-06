Halvering zendtijd dreigt voor onderzoeksprogramma's Argos en Reporter

Kees van den Bosch, eindredacteur van Argos (VPRO, Human, VARA), is boos. 'Wij worden heel goed gewaardeerd in luisteronderzoeken. Jaar na jaar krijgen we complimenten, nu zegt Borst ineens dat we niet vernieuwend genoeg zijn. In tijden van fakenews moet de NPO investeren in hardcoreonderzoek, in plaats daarvan schrappen ze 26 uur zendtijd van Argos en 30 procent van ons budget. Wie dat een kwaliteitsimpuls noemt, redeneert als een boekhouder. Ik vind dat de zendermanager ons onfatsoenlijk en liefdeloos behandelt. Wij laten dit niet gebeuren.'



De NPO wil op Radio 1 meer aandacht besteden aan consumentenonderzoek, blijkt uit het Jaarplan.Volgens insiders zijn er plannen voor een radioversie van De Monitor. Bosman (NPO) volstaat met een algemene verklaring: 'Onderzoeksjournalistiek en actualiteiten zijn voor de publieke radio van levensbelang. We gaan hier in 2018 meer in investeren door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven op het gebied van onderzoeksjournalistiek, op de radio en online.'