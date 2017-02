Geert Wilders tien keer achter elkaar in de Droomvlucht

Flop

Wie aan Wilders komt, komt aan Mark Koster. Wie geld wil verdienen, moet Wilders met rust laten

SBS 6 heeft vijf van zijn kijkcijferkanonnen politici aan de tand laten voelen. Voor de commerciële zender is het te hopen dat Rob Geus en Patty Brard de politieke kopstukken niet al te kritisch hebben ondervraagd, want Mark Koster kijkt mee.



Koster - laten we hem maar mediadeskundige noemen - is streng. De rechtse meningenfabriek, tevens redactiechef van Quote, schreef deze week op de site van zijn blad een stukje over RTL. Hij vroeg zich af of ze daar nog wel goed snik zijn.



Want: 'De commerciële omroep die zoveel mogelijk winst zou moeten maken, begint zich steeds meer te gedragen als een zender met een maatschappelijke missie.'



RTL is onder leiding van adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein ('een zedenmeester') veranderd in een 'anti-Wilders-kanaal'. Het mislukte lijsttrekkersdebat en het interview met de broer van Wilders, kortom die hele 'anti-Wilders veldtocht', brengt Koster tot de conclusie dat RTL een 'verzetszender' is geworden. En dan is er ook nog jawel Zwarte Piet die door RTL 'hardhandig naar de uitgang is gedirigeerd'.



Wie aan Wilders komt, komt aan Mark Koster. Wie geld wil verdienen, moet Wilders met rust laten. Wie voor een commerciële omroep werkt, of voor een blad als Quote, mag niet integer zijn.



Paul Onkenhout