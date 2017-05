Geenstijl en Dumpert verliezen adverteerders door 'online verkrachting'

Touroperator Belvilla maakte gisteren via Twitter ook bekend te stoppen met adverteren op Geenstijl. Dat berust echter op een misverstand, verzekerde woordvoerder Jeroen van den Berk enkele uren later. Het Twitter-account van Belvilla was toen al hevig onder vuur genomen. 'Wij stoppen niet met de advertenties. Geenstijl en Dumpert staan niet op onze zwarte lijst en komen daar ook niet op.'



De discussie rond het adverteren op Geenstijl en Dumpert begon op 21 april met een column van Rosanne Hertzberger in de NRC. Haar kritiek richtte zich vooral op het programma Dumpertreeten, dat vrouwen in lingerie gebruikt om internetfilmpjes van een score te voorzien. 'Bij Dumpert worden vrouwen negen van de tien keer in beeld gebracht als aantrekkelijke of juist onaantrekkelijke lapjes vlees' schreef Hertzberger, 'vergezeld van standaardcommentaar van reaguurders of er nu wel of geen piemel in moet. (...) De vraag is: welke adverteerders maken deze content mogelijk?' Ze riep op om screenshots van de adverteerders op Twitter te plaatsen met de hashtag #wiebetaaltdumpertreeten.