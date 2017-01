Game van filmklassieker Apocalypse Now moet niet het zoveelste schietspel worden

Geen Call of Duty

Wie denkt dat met Apocalypse Now-game het zoveelste schietspel wordt ontwikkeld, heeft het volgens de makers mis. 'Het is geen Call of Duty in Vietnam'. Een opmerkelijke uitspraak als je bedenkt dat de Call of Duty-gameserie de best verkopende allertijden is. Call of Duty Infinite Warfare ging het afgelopen jaar het vaakst over de toonbank. En in Call of Duty: Black Ops. Far Cry 3 wordt zelfs de legendarische helikopteraanval - inclusief Richard Wagners bombastische muziek uit Die Walküre - dunnetjes overgedaan.



Maar volgens de makers van de Apocalypse Now-game zullen spelers het geweld juist zoveel mogelijk moeten zien te voorkomen - en daarmee psychische schade en andere kwalijke gevolgen. Daarbij zullen ze voortdurend voor keuzes komen te staan die het verhaalverloop beïnvloeden.



Kortom, het laatste wat Coppola cs. willen, is dus een vrolijke uithaal zoals acteur Robert Duvall in Apocalypse Now. Hij maakte zich als luitenant-kolonel Bill Kilgore onsterfelijk met de tekst 'I love the smell of napalm in the morning'.