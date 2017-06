Fotografen leggen de wereld vast na de brand

Vijf dagen nadat de brand in de Grenfell Tower in Kensington, Londen was begonnen, betrad een (anonieme) fotograaf van de London Metropolitan Police het gebouw. De foto's, waarop de verwoesting die de brand had aangericht methodisch werd vastgelegd, werden op maandag 19 juni aan de pers overhandigd. We zien de lobby met de kromgetrokken liftdeuren en minstens één uitgebrand appartement, waarin we ons alleen maar kunnen oriënteren omdat we de vage, zwartgeblakerde contouren van alledaagse voorwerpen aantreffen: een hometrainer, een wasmachine, een bad, een matras waarvan alleen de spiralen over zijn.