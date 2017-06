Feelgoodsausje van Ismail Ilgun smaakt soms iets te zoet

Top

Deze week kwam de tweede aflevering online van Achter Buurten, de AD-videoreeks van voormalig treitervlogger Ismail Ilgun. Bij de lancering eind april kostte de serie de krant binnen een paar dagen zeventig opzeggingen.



Hoofdredacteur Hans Nijenhuis bleef achter zijn nieuwe aanwinst staan. Iedereen verdient een tweede kans, vond hij. Fijn, maar potsierlijk detail: zelf had hij ook weleens een stuiterbal gejat.



Ilgun bezoekt de beruchte Kolenkitbuurt in Amsterdam-West in zijn nieuwe filmpje van 20 minuten. Hij spreekt met Rachid, die kinderen uit de wijk leert rappen, waarvan eentje, een jongetje in Manchester United-trainingspak, een serieus goede flow heeft: '100 procent halal, ik ga niet naar Maccie, en dat maakt me happy.'



Het feelgoodsausje smaakt soms iets te zoet, maar er is gelukkig ook ruimte voor kritiek. Een excentrieke kunstenaar met de bijzondere bijnaam 'Broodje' vertelt over hoe hij is weggetreiterd uit Bos & Lommer, omdat 'de mede-Nederlanders geen andere soorten mensen accepteren'.