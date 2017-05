Facebook krijgt boete van 110 miljoen voor misleiding bij overname WhatsApp

In het besluit staat dat Zuckerberg en de zijnen de Europese Commissie bij de koop van WhatsApp verzekerden geen gebruikersgegevens van de twee platforms te gaan uitwisselen. Dit zou technisch niet eens mogelijk zijn, zo schreef het bedrijf in 2014 aan Brussel.



Twee jaar later koppelde Facebook via een aanpassing van de Algemene Voorwaarden echter alsnog de 06-nummers van WhatsApp-gebruikers aan de gebruikersprofielen van Facebookers, zodat het mensen appjes van bedrijven kon sturen. Daarmee betaalde Facebooks dure koop van WhatsApp zich eindelijk uit, maar in ieder geval 110 miljoen euro minder dan het bedrijf had gehoopt. Zo hoog is de boete die Brussel nu oplegt vanwege misleiding. Of zo laag, eigenlijk, want voor Facebook is 110 miljoen een schamele 0,5 procent van hun jaaromzet



Desondanks is de boete een 'duidelijk signaal' naar bedrijven, vindt de Europese Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. 'Zij moeten beseffen dat zij verplicht zijn om de Europese Commissie de juiste informatie te geven. Wij kunnen alleen in volle wetenschap van alle kennis en accurate feiten over fusies en overnames beslissen.' Volgens de eurocommissaris wist Facebook al in 2014 dat gebruikersgegevens koppelen technisch goed mogelijk was.