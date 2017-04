Erik Scherder geeft het goede voorbeeld aan personalitymagazines

De wetenschapper is in opkomst, als BN'er. Dat is vooral op het conto te schrijven van een televisieprogramma, De Wereld Draait Door, dat onder meer Robbert Dijkgraaf en Freek Vonk op een podium hees en ook Erik Scherder voorstelde aan een groot publiek.



Scherder is hersenonderzoeker. Onlangs kwam zijn boek Singing in the brain - de woordspeling is hem hierbij vergeven - uit en in december werd hij 65. Voor het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist was het aanleiding voor een speciale uitgave, Erik.