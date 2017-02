Effect ALS ice bucket challenge maar van korte duur

Wekenlang stond in augustus 2014 ieders Facebooktijdlijn vol filmpjes van mensen die een emmer ijswater over zichzelf stortten en anderen nomineerden hetzelfde te doen, om aandacht te vragen voor de spierziekte ALS. Het leidde tot een enorme piek in googlezoekopdrachten als 'wat is ALS' en een recordaantal bezoekers op de Wikipediapagina over ALS. Maar die extra aandacht was binnen een paar weken alweer weggeëbd, schrijf Van der Linden deze week in Nature Human Behaviour.



Ook de stijging in donaties was van korte duur. De Amerikaanse ALS-vereniging kreeg 138 miljoen dollar binnen in 2014, 115 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Maar in 2015 stond de teller gewoon weer op dezelfde eindstand als in de jaren voor de ice bucket challenge.