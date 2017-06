Dringen bij registers: Trumps 'covfefe' al veertien keer aangevraagd als merk

Wat ogenschijnlijk begon als Trumps zoveelste twittertirade tegen de media, eindigde in een cryptisch bericht dat de gemoederen wereldwijd bezighield. Dat Trump zijn tweet uiteindelijk verwijderde en verving voor een grapje doet voor veel twittergebruikers niets aan hun fascinatie af. Integendeel.



Alles wat de president van het machtigste land ter wereld doet, zegt en twittert heeft politieke implicaties, en 'covfefe' dus ook. Achter de tweets van Trump gaat een wereld schuil, maar het zal nog even duren voor we weten welke, schrijft Bert Wagendorp in zijn column (+).



Trump deed meer opzienbarende dingen die week. In vergelijking met de extra uitstoot van 3 miljard ton CO2 was dit een pruttelend Fiatje 500. Maar toch hield de kwestie Loes Reijmer bezig: waarom verwijderde Trump de covfefe-tweet eigenlijk? (+)



Nieuws over Trump: soms vermakelijk, soms verontrustend en soms gewoon heel raar. We kunnen ons voorstellen dat al dat nieuws nogal overdadig overkomt. Wat is echt belangrijk, wat is gewoon business as usual en wat is vooral afleiding? Bekijk het in onze Trumpfilter.