Documentaireserie Schuldig wint Zilveren Nipkowschijf 2017

Schuldig is de veelbesproken en bewierookte documentaireserie van Sarah Sylbing en Ester Gould. In de serie volgt het duo, dat eerder dit jaar werd gekozen tot Journalist van het Jaar 2016, enkele bewoners van de Amsterdamse Vogelbuurt. Zo is daar Ditte, die na een societyleven op het Spaanse feesteiland Ibiza door kanker en creditcardschulden is afgegleden. Of Ramona, die op klaarlichte dag met haar gezin op straat wordt gezet. Maar ook Dennis, die een zieltogende dierenwinkel runt. Hij kreeg landelijke bekendheid na een oproep in De Wereld Draait Door (DWDD) om bij zijn winkel spullen te kopen.



Daarnaast hebben de makers van Schuldig, dat in acht afleveringen tamelijk abstracte problemen als armoede en schuld 'een gezicht en een hart' geven, ook oog voor de professionals die de bewoners proberen te helpen. Neem hulpverlener Paul en wethouder Arjan, maar ook deurwaarder Ed, die de meeste ontruimingen op de valreep afblaast.



De Zilveren Nipkowschrijf is de zoveelste prijs voor Schuldig. Eerder werd de documentaireserie onderscheiden met de belangrijkste journalistieke prijs, de Tegel, in de categorie achtergrond. Ook werden makers Sylbing en Gould gekozen tot Journalist van het Jaar 2016.



Naast de Nipkow voor Schuldig heeft documentairemaker Frans Bromet vrijdag een ere-Nipkowschijf (prijs voor een compleet oeuvre) gekregen. Bromets nasale en wat slepende stem en droge opmerkingen zijn in zijn documentaires handelsmerk geworden. Zijn aanpak: kijken en luisteren.