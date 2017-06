De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 2 juni

Before Midnight (Richard Linklater, 2013)

NPO 2, 23.55-01.34 uur



Derde en voorlopig laatste deel in de reeks van Richard Linklater (Boyhood) over de man en vrouw die elkaar ooit toevallig ontmoetten en een nacht doorbrachten in Wenen. En later nog eens, slechts anderhalf uur, in Parijs. Nu vormen ze, veertigers, een stel met kinderen en vieren Jesse (Ethan Hawke) en Celine (Julie Delpy) vakantie in Griekenland. De chemie is er nog, de grappen zijn er nog, maar nieuw zijn de irritaties. De dialogen zijn schrijnend, eerlijk en dan weer luchtig, terwijl de personages goed hun best moeten doen om de romantiek uit de eerste films terug te vinden. In het bijzonder heel mooi als je ook Before Sunrise (1995) en Before Sunset (2004) hebt gezien en met de personages bent meegegroeid. Maar ook prima op zichzelf te bekijken als waarachtige schets van een niet altijd even makkelijke, maar liefdevolle relatie.



