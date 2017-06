De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 16 juni

The Place Beyond the Pines (Derek Cianfrance, 2012)

NPO 3, 21.50-00.05 uur



Prima derde film van de Amerikaan Derek Cianfrance, die de kunst een eenvoudig verhaal op unieke wijze te vertellen twee jaar eerder etaleerde met zijn niet-chronologische scheidingsdrama Blue Valentine. In The Place Beyond the Pines vindt stuntrijder Luke (Ryan Gosling) een compagnon om banken mee te beroven met de buit wil hij de opvoeding van zijn kind financieren. Hun wat knullige roversodyssee ontaardt in chaos. Dan richt Cianfrance zijn vertelperspectief op politieman Avery (Bradley Cooper), die meer op Luke lijkt dan de wet doet vermoeden. Iedereen die bereid is hierin mee te gaan, ziet in dit tweede segment een krachtige spiegel van het eerste. Ook Avery is een jonge vader, ook zíjn werkzaamheden gaan met ongemak en onhandigheid gepaard. Evenals Ryan Gosling slaagt ook Bradley Cooper er volledig in zijn deel van de film te dragen. Overbodig is de derde akte met de zoontjes van Luke en Avery, vijftien jaar na de gebeurtenissen uit de delen één en twee. Bedoeld om het toch al gelaagde verhaal over toeval, lotsbestemming, sociale klassen, misdaad en moraal naar een hoger plan te tillen, maar het resulteert vooral in hoogdravend gedoe.