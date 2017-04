De Volkskrant Ochtend: Franse politiek krijgt oorvijg van jewelste | Van kindsoldaat tot natuurbeschermingsheld

VVD-praeses Henry Keizer ontkent zelfverrijking met uitvaartorganisatie, '100 procent schoon geweten'

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer heeft een '100 procent schoon geweten' over zijn zakelijke activiteiten bij uitvaartorganisatie De Facultatieve. Hij ontkent dat hij het bedrijf in 2012 ver onder de marktwaarde in zijn bezit kreeg. 'Dat is gewoon absoluut onjuist', aldus de voorzitter. De SP-fractie in de Tweede Kamer is niet overtuigd en wil dat het kabinet laat onderzoeken of de deal door de beugel kan.



Oost-Europeanen nemen werk over van mensen met handicap

Bij sociale werkbedrijven worden soms Oost-Europese uitzendkrachten ingezet voor werk dat bedoeld is voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat bleek vrijdag uit een rondgang van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Werkgeversorganisatie VNO/NCW waarschuwt dat het gebruik van uitzendkrachten niet moet leiden tot concurrentievervalsing.