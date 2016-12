De Volkskrant Ochtend: extra maatregelen in Duitsland en hoe erg was 2016?

Aanraders van de redactie

Was 2016 een rampjaar? Verklaringen voor de onvrede (+)



Trump. Brexit. Syrië. Vluchtelingencrisis. Te veel dode popiconen. Wie wil, kan in 2016 gemakkelijk een rampjaar zien. Maar overmatig somberen is echt niet nodig, stelt Sander van Walsum. Want het gaat met de wereld de goede kant op. Wat vonden onze zwevende kiezers van het afgelopen jaar?



Bert Wagendorp: Laten we opgewekt het nieuwe jaar ingaan (+)



Een paar weken geleden had iemand een lijstje op Facebook geplaatst waaruit je zo ongeveer kon opmaken dat Nederland het paradijs is. Het was bedoeld voor de mensen die overwegen een proteststem uit te brengen op een van de protestpartijen. André Koster had allerlei internationale ranglijsten op een rijtje gezet en dat viel in goede aarde: zijn bericht werd door een paar duizend mensen gedeeld.