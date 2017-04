De veranderende voorpagina, Stockholm en Dortmund, en afscheid van de Vonk

Kopten

Van de week kregen we telefoon van een lezer die het onbestaanbaar vond dat we het nieuws over het bloedbad onder kopten niet op de voorpagina hadden gezet. Het was wel 'opening 2', zoals we dat hier op de redactie noemen: het stuk naast de pagina 2-column waar Ten Eerste mee aanvangt, het eerste nieuwsartikel van de krant dus. Op die plaats staat vaak het belangrijkste nieuwsbericht van het moment in onze ogen. Als hoofdonderwerp op de voorpagina hadden we die dag echter het interview met minister Dijsselbloem gekozen. Die ging voor het eerst dieper in op de Schnaps und Frauen-rel die het einde van zijn voorzitterschap van de Eurogroep overschaduwt en wellicht bespoedigt.