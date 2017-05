De NPO moet nú Twin Peaks kopen

De uilen zijn niet wat ze lijken. U denkt: waar gaat dit over? Dan was u in de jaren negentig hooguit een toerist in dat nevelige plaatsje Twin Peaks. U bent daar nooit blijven hangen.



Die uilen, die hadden dus te maken met Bob.



Bob? Dit was vóór de overheid de Bob domesticeerde en van een lidwoord voorzag.



Bob was niet alcoholvrij, Bob was het kwaad. En bezat de angstaanjagendste grijns in de toen nog prille geschiedenis van de kwaliteitstelevisie: die van Frank Silva.