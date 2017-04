De lessen van het kwaad: HhhH vertaald naar beeld

Zeg eens eerlijk, weet u wie Reinhard Heydrich was? Ja? Dan heeft u uw geschiedeniskennis goed op orde. Maar veel mensen zegt die naam niets. Mensen die heus wel weten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Adolf Hitler, ja, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. En ze weten waarschijnlijk ook wel wie Himmler was, of Göring, of Goebbels. Maar Heydrich? Hmm... nee.



Terwijl Reinhard Heydrich, 'de beul van Praag', 'het blonde beest', misschien wel het belangrijkste nazikopstuk was.