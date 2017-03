De keuzen van tv-presentatrice Nadia Moussaid

Wel of geen moslimomroep?

'Ik zou willen dat alle groepen mensen werden vertegenwoordigd in de programmering van de publieke omroep, maar dat is gewoon niet de realiteit. Dus ik vind dat er zendtijd voor moslims moet zijn, een veilige haven. (Na opheffing van de Moslim Omroep werd de NTR in 2015 opgedragen hun levensbeschouwelijke taak over te nemen, red.) De Nieuwe Maan is een wekelijkse talkshow over de moslimgemeenschap, die groot is en divers. Daarin gebeurt zo veel, dat het moeilijk is een balans te vinden.