De heerlijke soundtrack van D66 en Wilders' nieuwe broertjes

Vergeet de partijprogramma's, de ware ziel van een partij klinkt door in de muziekkeuze. Vijf jaar geleden bezette Gordons LA, the Voices nog het podium van de VVD. Sindsdien heeft de campagnecommissie Entree & Imagoschade belangrijk werk voor de liberalen verricht, want woensdag daalde Mark Rutte van de roltrap met Uptown Funk van Bruno Mars. Een nummer conform zijn karakter: enthousiast, maar ook een tikkeltje extra belegen.



Het draait allemaal om de juiste balans tussen boodschap en beats. Of de disbalans, voor wie een leuke verkiezingsavond wil zien. Zo betrad de onberispelijke Buma in 2012 het podium op Chumbawamba's Tubthumping ('Pissing the night away'). Ditmaal ging de muzikale onwaarschijnlijkheidsprijs naar D66. Even veranderde de strandtent vol Keurige Knullen in een zweterige dancehall door de twerkbeats van Sean Paul. 'Met je hoofd naar de grond meisje' en 'buig voorover'- ja, Pechtold leek er zelf ook van te schrikken. Het onverbloemd seksisme verpakt als lekker nummer bleek in deze tempel der politieke correctheid een traktatie voor de kijker. En ergens is het ook wel geruststellend dat in campagnes waarin elke seconde wordt geregisseerd, er niet één stagiair is die even een songtekst door Google Translate haalt.



Loes Reijmer