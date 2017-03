De caravan van Bassie en Adriaan is verkocht - maar het was het niet de echte

Gelukkig was het niet alleen maar kommer en kwel. Zo hebben de broers Bas en Aad van Toor een keer een caravan weggegeven aan een zwerver in Vlaardingen. En toen het duo afleveringen opnam in de Verenigde Staten, hebben ze er een geschonken aan een Amerikaans circus. De wagen uit 'De Diamant' was te bewonderen in het TROS programma Te land, Ter zee en in de Lucht.



De meest recente originele caravan staat dus volgens Bas van Toor veilig achter slot en grendel. Vervelend voor de kopers, vindt Bassie, maar ja, moet men maar niet 'op de rijdende wagen willen springen'. Mijts Caravans was niet bereikbaar voor commentaar. Martijn Passchier heeft nog wel een tip voor de liefhebbers: 'Koop een tweedehands caravan voor een paar honderd euro, verf hem rood en geel, en klaar.' Zo kan men zich op simpele wijze toch nog in de beroemde caravan wanen.