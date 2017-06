De auto's van Daley en het weinig originele commentaar op Lil' Kleine

Top

Om zijn auto terug te verdienen moet Daley Blind (Manchester United) 56 minuten en 36 seconden op het veld staan. Blind rijdt in Engeland in een Corvette Stingray, een auto met een verkoopprijs vanaf 125 duizend euro.



Ad.nl bracht donderdag een onderzoek van de Britse autoverkoopsite Carspring onder de aandacht. Het jaarsalaris van 256 voetballers werd gekoppeld aan de prijs van hun auto. Of beter gezegd: een van hun auto's, want de meeste voetballers kijken niet op een auto meer of minder.



Het onderzoek van Carspring leverde verrassende conclusies. De meeste aanvallers (35 procent) en middenvelders (46 procent) hebben een voorkeur voor sportauto's. Verdedigers en keepers rijden het liefst in een SUV (35 procent).



De winnaar is Jesús Navas van Manchester City. In slechts elf minuten speeltijd heeft hij zijn auto terugverdiend. Navas rijdt dan ook in een eenvoudige Nissan Micra.