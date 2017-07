De Anne Vondelingprijs, afscheid van Paul Brill en een oud interview

Laudatio

Woensdag was ik in de Noenzaal op het Binnenhof, waar onze Brussel-correspondent Marc Peeperkorn de prestigieuze Anne Vondelingprijs voor politieke verslaggeving kreeg uitgereikt. Achter Kamervoorzitter Arib zaten Marcs ouders, op hoge leeftijd. Dat was ontroerend. Roel Janssen, de juryvoorzitter, roemde Marcs reconstructies van de Turkije-deal en Ruttes omgang met het Oekraïne-referendum in Brussel. 'Ze zijn de vrucht van langdurige ervaring in de wandelgangen, achter de schermen, en van vertrouwelijke contacten met ambtenaren en bewindslieden. Soms, lijkt het wel, wordt dat je niet in dank afgenomen, terwijl dit het geheim is van het werk van een goed ingevoerde correspondent', aldus de juryvoorzitter. 'Bovendien en dat is belangrijk voor de Vondelingjury laten deze reconstructies zich lezen als spannende feuilletons.' Zo is het maar net. Marc heeft voortdurend Europese primeurs, zodat zelfs de goed ingevoerde Financial Times-redactie hem wel eens schoorvoetend om een ontwerpbesluit moet vragen. Maar hij weet het Europese labyrint ook glashelder uit te leggen aan ons buitenstaanders. Marc heeft een arbeidsethos dat zijns gelijke niet kent. Hij vertelde dat hij zijn vrouw wel eens moet uitleggen waarom hij nu weer met de Letse ambassadeur gaat lunchen. Zelf spoor ik hem vaak aan eens een 'ecofin' over te slaan, zei ik tijdens mijn laudatio aan het diner. Maar Marc wil alles weten en iedereen spreken. Zoals zijn vrouw, een opgewekte Catalaanse, welwillend zei: dit is nu eenmaal iets dat je alleen volledig kunt doen. Volkskrantlezers plukken er al acht jaar de vruchten van. Marc hield overigens een interessante toespraak over de macht van Brussel en de dubbelzinnige houding van de Europeaan Mark Rutte. Die kunt u op volkskrant.nl teruglezen.