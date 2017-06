Conflicten rond familie-eer worden steeds vaker online uitgevochten

Weinig gedaan

Zij onderschatten nogal eens hoe belangrijk die familiebanden zijn. Die familiebanden in die culturen zijn zo nauw Janine Janssen

'Zij onderschatten nogal eens hoe belangrijk die familiebanden zijn', zegt Janssen. 'Die familiebanden in die culturen zijn zo nauw. Je ziet het in de vrouwenopvang: na een eergerelateerd conflict, hoe ernstig de situatie ook is, willen sommige vrouwen toch terug naar huis.'



Celal Altuntas, afkomstig uit Turkije en auteur van het boek over eerwraak Het is je zusje, vindt dat er nog te weinig wordt gedaan om eerwraak te bestrijden in Nederland. 'Je moet in moskeeën en koffiehuizen in gesprek gaan en het bespreekbaar maken. Daarmee bereik je meer dan met verbieden.'