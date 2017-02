Breitbart-veteraan Yiannopoulos vertrekt na uitspraken over pedofilie

De video van Milo, zoals hij kortweg wordt genoemd, was maandag voor de conservatieve CPAC-conferentie al aanleiding om zijn toespraak daar af te zeggen. Zijn uitgever besloot af te zien van de publicatie van een nieuw boek.



Yiannopoulos (32) zegt dat in de video's is geknipt om hem zwart te maken. Het is onduidelijk wie de filmpjes heeft gemaakt. Wel bood hij zijn excuses aan en zei dat hij zich ongelukkig had uitgelaten, onder andere over zijn eigen ervaringen, waardoor het slechts leek of hij pedofilie steunde. Doordat hij als kind is misbruikt, zegt Milo, dacht hij 'vreselijke dingen' over het onderwerp te kunnen zeggen.



In een verklaring bedankt Milo zijn voormalige werkgever. 'Breitbart News heeft me bijgestaan waar anderen het nalieten', schrijft hij. 'Ze hebben mij conservatieve en libertarische ideeën over laten brengen aan gemeenschappen die ze anders nooit gehoord zouden hebben. Ze hebben een groot aandeel in mijn succes. Ik ben dankbaar voor de vrijheid en voor de vriendschappen die ik daar gesmeed.' En: 'Vandaag neem ik ontslag bij Breitbart, per direct. Dit besluit is van mij alleen.'