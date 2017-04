Betalende Spotify-luisteraars krijgen voortaan nieuwe albums een stuk eerder

De deal hing al een tijdje in de lucht. Onder druk van de platenmaatschappijen werd Spotify gedwongen enige concessies te doen. Als eerste heeft de muziekdienst nu afspraken gemaakt met Universal Music Group, de stal van onder meer Ariana Grande, Justin Bieber, the Weeknd, Drake en U2. Het gratis weggeven van hun muziek is diverse artiesten al lange tijd een doorn in het oog. Een van de bekendste critici is de Amerikaanse zangeres Taylor Swift. Haar albums zijn op dit moment daarom niet via Spotify te beluisteren.



Met de nu gemaakte afspraken kunnen nieuwe uitgaven, op verzoek van de artiesten, in eerste instantie alleen op Spotify Premium beschikbaar komen. Twee weken later is het dan voor iedereen beschikbaar. Het gaat rechtstreeks in tegen de ideeën van topman Daniel Ek, die altijd heeft volgehouden dat hij in het gratis model gelooft. Toch is het voor Spotify maar een kleine concessie. Of misschien zelfs wel helemaal geen concessie: het kan zijn klanten juist over de streep trekken een overstap te wagen naar een betaald abonnement. Op dit moment heeft Spotify 50 miljoen betalende abonnees. Concurrent Apple Music moet het doen met 20 miljoen. Het grootste deel (70 procent) van Spotify's klanten is nog altijd niet-betalend.